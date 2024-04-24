Стало известно, что вменяется замминистра обороны Иванову

Адвокат замминистра обороны Тимура Иванова, который ранее был задержан за получение особо крупной взятки, рассказал о том, что вменяется его подзащитному. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам адвоката Мурада Мусаева, Иванову вменяется помощь фирмам-подрядчикам Минобороны РФ, которые взамен бесплатно проводили для него различные работы. При этом адвокат добавил, что предъявленное его подзащитному обвинение основывается на ряде предположений, что Мусаев считает «абсолютно недопустимым».

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«Согласно обвинению, Иванов оказывал помощь неким компаниям — подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову», — рассказал он.

Ранее в СК России сообщили о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Ему было предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (от одного миллиона рублей). Максимальная мера наказания по этой статье составляет заключение под стражу до 15 лет, либо штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки.