Более 10 человек оказались ранены из-за стрельбы на вечеринке в США

Как минимум двое человек погибли и более 10 были ранены в результате стрельбы, произошедшей на вечеринке в городе Мемфис штата Теннесси Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает начальник полиции Мемфиса Серелин Дэвис.

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По ее словам, информация о стрельбе поступила в оперативные службы в 19:19 субботы, 20 апреля, по местному времени. Инцидент произошел на вечеринке в парке Орандж-Маунд на юго-востоке Мемфиса. По приблизительным оценкам, на ней присутствовало от 200 до 300 человек.

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Прибывшие офицеры обнаружили на месте происшествия пятерых человек с огнестрельными ранениями. Двое погибли на месте, еще трое были доставлены в местные больницы.

Позднее стало известно, что еще 11 жертв с огнестрельными ранениями были доставлены в медицинские учреждения. Полиция считает, что стрельбу вели два человека, передает CBS News.

Вечером 25 октября прошлого года в американском городе Льюистон штата Мэн неизвестный мужчина открыл стрельбу и убил более 20 человек. После этого президент США Джо Байден призвал республиканцев в Конгрессе запретить продажу в стране штурмового оружия. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».