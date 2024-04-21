Землетрясение произошло у берегов Тайваня

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов острова Тайвань. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 51 километре к югу от уезда Хуалянь. Очаг расположился на глубине 10 километров.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Угроза цунами не подтвердилась.

3 апреля на Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,5, признанное самым мощным за последние 25 лет. Через 15 минут после первых толчков метеорологи проинформировали о повторном землетрясении магнитудой 6,6.

17 апреля землетрясение магнитудой 6,3 произошло у побережья Японии. Эпицентр находился в проливе Бунго, который соединяет Внутреннее Японское море и Тихий океан. Информация об угрозе цунами не поступала.