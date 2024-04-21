Уровень воды в реке Томь в Новокузнецке достиг опасного уровня

Утром 21 апреля уровень воды в реке Томь поднялся до 630 сантиметров, что является опасным уровнем. Об этом сообщил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в поселке Айбашево вода поднялась до 600 сантиметров. В свою очередь, уровень реки Кондома в Калтане достиг 500 сантиметров.
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«Подтоплений жилых домов нет. Условия жизнедеятельности населения не нарушены», — написал Кузнецов.
Ранее строительные комиссии в Орске Оренбургской области оценили число пострадавших от наводнения домов. Уточнялось, что специалисты обследовали 1,9 тысячи домов.
Перед этим стало известно, что в Орске возникли проблемы с водоснабжением. Перебои наблюдались почти во всех районах города.
Также в городе временно отсутствовало электричество. 20 апреля подачу энергии возобновили в 291 многоквартирном доме.