Мощная лавина сошла на горнолыжном курорте «Роза Хутор»

На трассе «Обер Хутор» сошла масштабная лавина. Курорт «Роза Хутор» был закрыт для катания на неделю. В настоящее время проводятся регламентные работы на канатных дорогах, сообщается в группе «Типичный Сочи» в социальной сети «ВКонтакте».

Вот такое естественное природное явление возможно весной. Сотни кубометров сошли прямо на закрытые трассы «Обер Хутор», — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Kub Mash сообщал, что туристку на горнолыжном курорте «Роза Хутор» вытащили за ногу из кабинки подъемника из-за подозрений в поддельном ски-пассе. По данным канала, сотрудники остановили работу канатной дороги на 20 минут.

Канал опубликовал мнение туристки, которая считает, что охрана на горнолыжном курорте сильно превысила полномочия. Согласно данным Kub Mash, у сотрудников «Розы Хутор» не было доказательств, что ски-пасс девушки поддельный. Канал утверждает, что она написала заявление в полицию.

Также сообщалось, что на горнолыжном курорте Сочи Красная Поляна образовалась давка из-за закрытия спусков. Причиной закрытия спусков канал называет неблагоприятные погодные условия, в том числе удар молнии, который угодил в станцию лыжного комплекса «Лаура».