Около нефтебазы в российском городе начался мощный пожар

В Воронеже около нефтебазы начался мощный пожар. Там загорелся ангар с пиломатериалами и станками, пишет Telegram-канал Shot.

По его информации, огонь распространился в ангаре на Новосибирской улице. До начала пожара, по словам местных, были слышен громкий взрыв.

В Красноярском крае объявили экстренное предупреждение

В Воронежской областью в ночь на четверг, 18 апреля, объявляли режим опасности атаки беспилотников — он продлился более девяти часов. Впоследствии губернатор Александр Гусев сообщил, что в результате атаки дрона пострадала пенсионерка.

Всего за минувшую ночь, по информации Минобороны, над регионами России уничтожили и перехватили две ракеты «Точка-У», 19 реактивных снарядов РСЗО Vampire, 20 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 5 малоразмерных воздушных шаров. Из них один беспилотник и три малоразмерных шара уничтожили в небе над Воронежской областью.