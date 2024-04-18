В Красноярском крае объявили экстренное предупреждение

Экстренное предупреждение объявлено на севере Красноярского края из-за ветра до 25 м/c и метели. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

"Экстренное предупреждение на 18 апреля 2024 года: <…> в ближайшие два часа и с сохранением на день 18.04.2024 на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района ожидается очень сильный восточный ветер, порывы 25 м/с и более, метель", - говорится в распространенном сообщении.

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана вырос до 968 см

По данным администрации Норильска, при сильных порывах ветра возможны срывы кровельных листов с нескольких зданий города.

При такой погоде спасатели рекомендуют оставаться дома, а также отказаться от дальних поездок на автомобиле.