Три сотни погибших: 10 лет катастрофе «Севоля»

Десять лет назад, 16 апреля 2014 года у юго-западного побережья Южной Кореи затонул паром «Севоль». Маршрут судна был регулярным и пролегал между городом Инчхон и островом Чеджудо. В результате трагедии погибли 304 человека, 9 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Большая часть погибших — учащиеся и учителя старшей школы «Данвон».

Гибель парома «Севоль» вызвала широкий общественный резонанс в Южной Корее. Многие критиковали действия капитана и экипажа, оператора парома и регулирующих органов. В результате расследования выяснилось, что паром в день трагедии перевозил более 3,6 тонн груза — втрое больше рекомендуемого максимума.

Три года спустя власти провели операция по подъёму парома. Затем судно отбуксировали в порт Мокпхо для проведения дальнейшего расследования причин катастрофы.

Как трагедия повлияла на жизнь в Южной Корее — в галерее «Рамблера».