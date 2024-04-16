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Три сотни погибших: 10 лет катастрофе «Севоля»

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Спасательная операция после крушения парома «Севоль», 2014 год
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Спасательная операция после крушения парома «Севоль», 2014 год 
© EPA/TACC
Семьи пропавших пассажиров на месте катастрофы парома «Севоль», 2014 год
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Семьи пропавших пассажиров на месте катастрофы парома «Севоль», 2014 год 
© EPA/TACC
Скорбящий отец одной из жертв катастрофы парома «Севоль», 2014 год
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Скорбящий отец одной из жертв катастрофы парома «Севоль», 2014 год 
© EPA/TACC
Старшеклассница плачет во время протестной демонстрации в Сеуле после крушений парома «Севоль», 2014 год
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Старшеклассница плачет во время протестной демонстрации в Сеуле после крушений парома «Севоль», 2014 год 
© Zuma/TACC

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Родственники пропавших без вести пассажиров затонувшего судна «Севоль» ждут новостей от спасателей, 2014 год
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Родственники пропавших без вести пассажиров затонувшего судна «Севоль» ждут новостей от спасателей, 2014 год 
© Zuma/TACC
Поисково-спасательная операция на месте крушения парома «Севоль», 2014 год
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Поисково-спасательная операция на месте крушения парома «Севоль», 2014 год 
© Zuma/TACC
Люди молятся за погибших и пропавших без вести пассажиров перевернувшегося корабля «Севоль», 2014 год
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Люди молятся за погибших и пропавших без вести пассажиров перевернувшегося корабля «Севоль», 2014 год 
© Zuma/TACC
Родственник одной из жертв катастрофы парома «Севоль» во время дня памяти, 2015 год
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Родственник одной из жертв катастрофы парома «Севоль» во время дня памяти, 2015 год 
© Zuma/TACC
Уличные протесты после скандала с коррупцией во время расследования трагедии парома «Севоль», 2015 год
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Уличные протесты после скандала с коррупцией во время расследования трагедии парома «Севоль», 2015 год 
© Zuma/TACC

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День памяти жертвам крушения парома «Севоль» в старшей школе «Данвон», 2016 год
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День памяти жертвам крушения парома «Севоль» в старшей школе «Данвон», 2016 год 
© Zuma/TACC
Рабочие стоят на поверхности затонувшего пассажирского парома «Севоль» после его подъема, 2017 год
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Рабочие стоят на поверхности затонувшего пассажирского парома «Севоль» после его подъема, 2017 год 
© Zuma/TACC
Останки затонувшего южнокорейского пассажирского парома «Севоль» после его подъема, 2017 год
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Останки затонувшего южнокорейского пассажирского парома «Севоль» после его подъема, 2017 год 
© Zuma/TACC
Спасательные жилеты в честь жертв затонувшего южнокорейского пассажирского парома «Севоль», 2017 год
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Спасательные жилеты в честь жертв затонувшего южнокорейского пассажирского парома «Севоль», 2017 год 
© Zuma/TACC
Останки затонувшего южнокорейского пассажирского парома «Севоль» в порту Мокпхо, 2018 год
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Останки затонувшего южнокорейского пассажирского парома «Севоль» в порту Мокпхо, 2018 год 
© Zuma/TACC

Десять лет назад, 16 апреля 2014 года у юго-западного побережья Южной Кореи затонул паром «Севоль». Маршрут судна был регулярным и пролегал между городом Инчхон и островом Чеджудо. В результате трагедии погибли 304 человека, 9 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Большая часть погибших — учащиеся и учителя старшей школы «Данвон».

Гибель парома «Севоль» вызвала широкий общественный резонанс в Южной Корее. Многие критиковали действия капитана и экипажа, оператора парома и регулирующих органов. В результате расследования выяснилось, что паром в день трагедии перевозил более 3,6 тонн груза — втрое больше рекомендуемого максимума.

Три года спустя власти провели операция по подъёму парома. Затем судно отбуксировали в порт Мокпхо для проведения дальнейшего расследования причин катастрофы.

Как трагедия повлияла на жизнь в Южной Корее — в галерее «Рамблера».

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