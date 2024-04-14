Рабочие устроили массовую драку на стройке в Москве

Драка с участием 20 человек произошла на стройке в Москве, участники задержаны. Об этом сообщили в столичном ГУ МВД России, передает ТАСС.

Инцидент произошел днем 14 апреля на Тагильской улице.

«Предварительно установлено, что между группой лиц произошел конфликт, переросший в потасовку», — рассказали в ГУ МВД.

Полицейские задержали возможных участников, их проверяют на причастность к драке.

В правоохранительных органах уточнили, что в беспорядках участвовало около 20 человек, они использовали палки и камни.

Видео стычки уже появилось в интернете. На нем видно, что две группы рабочих в униформе бросают камни и палки друг в друга. Конфликт происходит на объекте, где ведутся работы, рядом стоят три «Камаза».

Причины конфликта пока не известны.

Ранее сообщалось, что массовая драка произошла в Саратове, на одного из участников намеренно наехали на автомобиле «Приора».