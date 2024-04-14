Массовая драка произошла на проспекте Столыпина в Саратове. Участники использовали палки, а затем один из мужчин сел за руль «Приоры» и попытался задавить противников. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Саратова и Области».

«Массовая драка произошла на проспекте Столыпина. Потом неадекват на "Ладе Приоре" пытался наехать на людей. В итоге машина уехала, а участники разбежались», — пишет канал.

Водитель врезался в здание, сдавая задним ходом, но смог уехать с проспекта.

По словам очевидцев, пострадал один человек.

В интернете опубликовано видео конфликта. На кадрах свидетельница с ужасом в голосе говорит, что «они палки достали». Также виден автомобиль, пытающийся на скорости сбить участников драки.

В ГУ МВД по Саратовской области подтвердили факт наезда на человека, однако информацией о массовой драке не располагают.

В полиции рассказали, что сегодня около 6 часов утра поступило сообщение о наезде на пешехода на проспекте Столыпина. На место происшествия были направлены наряды.

На пересечении улиц Чапаева и проспекта Столыпина патрульные ГИБДД обнаружили автомобиль «Лада Приора», на котором сбили пешехода. Водителя и его пассажира доставили в отдел для разбирательства.

Это местные жители 2002 и 1999 годов рождения. Пострадавший в ДТП госпитализирован в медицинское учреждение.

В отношении водителя сотрудниками Госавтоинспекции составлены административные материалы за несоблюдение ПДД и обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием.

«Также проверяется появившаяся в соцсетях информация о драке, предшествовавшей вышеуказанному ДТП. На данный момент сведений из медицинских организаций о доставлении к ним пострадавших в результате драки не поступало, также не поступало заявлений и сообщение от свидетелей конфликта», — сообщает полиция.

Проверка продолжается.