Массовая драка в Саратове. Оппонентов пытались задавить на «Приоре»
Массовая драка произошла на проспекте Столыпина в Саратове. Участники использовали палки, а затем один из мужчин сел за руль «Приоры» и попытался задавить противников. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Саратова и Области».
«Массовая драка произошла на проспекте Столыпина. Потом неадекват на "Ладе Приоре" пытался наехать на людей. В итоге машина уехала, а участники разбежались», — пишет канал.
Водитель врезался в здание, сдавая задним ходом, но смог уехать с проспекта.
По словам очевидцев, пострадал один человек.
В интернете опубликовано видео конфликта. На кадрах свидетельница с ужасом в голосе говорит, что «они палки достали». Также виден автомобиль, пытающийся на скорости сбить участников драки.
В ГУ МВД по Саратовской области подтвердили факт наезда на человека, однако информацией о массовой драке не располагают.
В полиции рассказали, что сегодня около 6 часов утра поступило сообщение о наезде на пешехода на проспекте Столыпина. На место происшествия были направлены наряды.
На пересечении улиц Чапаева и проспекта Столыпина патрульные ГИБДД обнаружили автомобиль «Лада Приора», на котором сбили пешехода. Водителя и его пассажира доставили в отдел для разбирательства.
Это местные жители 2002 и 1999 годов рождения. Пострадавший в ДТП госпитализирован в медицинское учреждение.
В отношении водителя сотрудниками Госавтоинспекции составлены административные материалы за несоблюдение ПДД и обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием.
«Также проверяется появившаяся в соцсетях информация о драке, предшествовавшей вышеуказанному ДТП. На данный момент сведений из медицинских организаций о доставлении к ним пострадавших в результате драки не поступало, также не поступало заявлений и сообщение от свидетелей конфликта», — сообщает полиция.
Проверка продолжается.