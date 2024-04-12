Стало известно состояние облитой кислотой девушки из Подмосковья

Мать 16-летней девушки из Подмосковья, которую облили неизвестной химической жидкостью, рассказала о состоянии дочери. Об этом сообщает News.ru.

Напомним, что ранее неизвестный мужчина в подмосковном Щелково облил неопознанным химикатом трех девушек.

По словам родственницы пострадавшей, сейчас девушка чувствует себя хорошо, а ее состоянию ничего не угрожает. Основная часть вещества, как уточнила мать девушки, попала на одежду пострадавшей.

Названы вещества, которыми кислотный маньяк мог облить россиянок

«Что за жидкость, пока мы не знаем, но это, скорее всего, бытовая какая-то химия. Вторая девушка пострадала намного сильнее, она даже держать в руках ничего не может и не переписывается ни с кем. Сотрудники полиции сказали, что этот урод нигде на учете не стоит, то есть не признан больным или еще каким-то», — рассказала она.

Помимо этого женщина также добавила, что ни она сама, ни ее дочь ранее не встречались. При этом мать пострадавшей заявила, что в полиции уже установили личность нападавшего.

Ранее неизвестный в Подмосковье совершил несколько нападений на девушек с применением химического раствора.