В Подмосковье неизвестный облил нескольких девушек кислотой

В подмосковном городе Монино неизвестный совершил несколько нападений на девушек - все они получили ожоги от химического раствора. Об этом сообщили Telegram-каналы «112» и SHOT.

По данным «112», неизвестный совершил два нападения, по информации SHOT - три.

Одно из нападений, попавшее на видео, произошло на улице Комсомольской. Девушка шла домой и говорила по телефону, когда прохожий внезапно плеснул ей чем-то в лицо. По данным «112», кожу пострадавшей «мгновенно начало разъедать», мужчина скрылся. Девушку госпитализировали.

Другой случай произошел на улице Южной. Нападение было аналогичным. Почти весь химикат попал на одежду девушки, но она все равно получила серьезные ожоги.

В Москве мужчина задушил сожительницу ремнем в ходе ссоры

Как утверждает SHOT, еще одно нападение было совершено на Московской улице. По данным канала, полиция ищет нападавшего и проводит экспертизу химикатов.

Ранее в Краснодарском крае 21-летнюю девушку облил кислотой ее бывший молодой человек. Сообщалось, что 32-летний мужчина следил за ней в течение полугода, угрожал и оскорблял в соцсетях, а затем подкараулил на улице и облил химическим веществом. Пострадавшая получила ожог 30 процентов поверхности тела и потеряла зрение. Нападавшего арестовали.