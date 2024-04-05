Режим ЧС введен в Хабаровске из-за радиации: что известно

В Индустриальном районе Хабаровска в районе улиц Суворова и Сидоренко специалисты выявили превышение естественного радиационного фона. В настоящее время доступ на территорию ограничен.

«На территории города Хабаровска введен режим чрезвычайной ситуации для ликвидации ЧС, связанной с повышением уровня радиации на части территории Индустриального района», – говорится в официально постановлении.

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В настоящее время специалисты устанавливают источник радиации, после чего он будет изъят и транспортирован для дальнейшего захоронения. Сообщается, что на территории района находится пункт приема металлолома.

В управлении по делам ГО и ЧС отметили, что угрозы для населения нет. Напомним, в Приморье раскрыли загадочное исчезновение молодой семьи с тремя детьми в 1994 году. Подозреваемых задержали в разных регионах России. Фото: ФедералПресс/ Евгений Поторочин