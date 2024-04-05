Семи регионам России будет присвоен 4-й ранг пожарной опасности

Семи регионам России, где на следующей недели могут начаться возгороания, будет присвоен 4-й, чрезвычайный ранг пожарной опасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

"Исходя из краткосрочного прогноза метеорологических условий, высокий - четвертый класс пожарной опасности - установится в отдельных районах Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Адыгея, Астраханской и Ростовской областях. А в Дальневосточном федеральном округе - на территории Забайкальского края и Республики Бурятия", - заявили во ВНИИ.

Риски мощных пожаров возникают, по мнению ученых, из-за антропогенной деятельности - дополнительно в зоне риска также указаны Приморский и Хабаровский края, Еврейская автономная и Амурская области. До этого стало известно, что в Ставропольском крае пожарные тушат возгорание на заводе "Невинномысский Азот".