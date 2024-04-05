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МЧС сообщило об обстреле села Репяховка в Белгородской области

Село Репяховка в Белгородской области попало под обстрел. Об этом сообщило МЧС Белгородской области в Telegram-канале.

МЧС сообщило об обстреле села Репяховка в Белгородской области
© Александр Гальперин/РИА Новости
"Ведется обстрел Краснояружский район, с. Репяховка. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении.

В Курске после сбитого БПЛА начался пожар у рынка

До этого Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей сообщал, что более 10 взрывов прозвучало над Ейском в Краснодарском крае, по предварительной информации над городом работают средства противовоздушной обороны. Более 40 беспилотников были сбиты над Ростовской областью. В результате атаки повреждена электроподстанция.

В ночь на 5 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что Центральный рынок Курска получил повреждения в результате атаки украинских беспилотников.

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