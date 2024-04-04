В Курске у центрального рынка произошел пожар из-за сбитого дрона

У Центрального рынка в Курске, где был сбит беспилотник, начался пожар. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, на место уже выехали оперативные службы.

В связи с произошедшим Старовойт призвал жителей Курской области не приближаться к обломкам БПЛА и не трогать их, поскольку они могут нанести вред.

Позже он сообщил, что в небе над Курском было сбито еще три украинских беспилотника.

«Есть попадание после атаки БПЛА в жилой дом в одном из СНТ. Также возгорание в двух частных домах в Курске», — написал Старовойт.

Он подчеркнул, что погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.

Известно, что вслед за Курской областью опасность атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области.