Хакеры активно атакуют онлайн-сервисы банков в РФ

Хакеры стали чаще совершать атаки на онлайн-сервисы российских банков, а также активно пытаться нарушить доступность инфраструктуры микрофинансовых организаций и коллекторов, сообщает РИА Новости со ссылкой на отечественного разработчика кибербезопасности Servicepipe.

В марте текущего года в 4,5 раза выросло количество DDoS-атак высокого уровня на МФО. Доля этих атак по состоянию на конец первого квартала составила 12% от общего объема на уровне приложений. В первом квартале прошлого года такие атаки зафиксированы не были.

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В марте атакам стали подвергаться и коллекторские агентства, ранее их количество на отрасль находилось в пределах статистической погрешности. По итогам первого квартала текущего года на них пришлось 24% от общего количества атак, тогда как год назад - 15%.

Уровень атак злоумышленников на брокерские и страховые компании не изменился по сравнению с прошлым годом -10% и 3% от общего объема атак соответственно. По словам экспертов, происходит смещение от атак на крупнейшие кредитные организации на небольшие банки, в том числе региональные, и микрокредиторов.

Тем временем, Япония, США и Филиппины намерены создать совместную систему защиты от кибератак на фоне роста угроз со стороны хакеров. Договоренность об этом должна быть достигнута в ходе предстоящего на следующей неделе трехстороннего саммита в Вашингтоне. Эти страны намерены усилить меры по защите критической инфраструктуры от воздействия злоумышленников. Также это касается серверов правительственных учреждений и оборонных ведомств.

Япония, США и Филиппины активизируют контакты в этой сфере, которые в настоящее время в основном ведутся в двустороннем формате между Токио и Вашингтоном, а также между Вашингтоном и Манилой.