Число дневных краж в Британии установило рекорд

Количество краж в Великобритании достигло рекордного уровня в 71%, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Telegraph.

Как говорится в ежегодном отчете Управления национальной статистики, более семи из десяти краж, например, карманных, и почти половина краж велосипедов происходили утром или днем, по сравнению с предыдущими максимумами в 67% и 45% соответственно.

По словам экспертов, такой всплеск объясняется снижением показателей обнаружения, что придало смелости злоумышленникам, а также резким сокращением работы сотрудников правоохранительных органов. При этом количество дневных краж с взломом снизилось до 32%. Однако установлен новый рекорд - 69% краж с взломом случились, когда хозяева находились дома.