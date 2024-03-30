В Госдуме назвали США возможными кураторами теракта в «Крокусе»

США могут быть причастны к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле», считает депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев. Такое предположение он высказал в беседе с РИА Новости.

Парламентарий не исключил, что кураторами теракта могут быть американские власти, несмотря на их утверждения, что ответственность за атаку несет ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация).

Следователи допросили ответственного за пожарную безопасность в "Крокус сити холле"