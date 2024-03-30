Следком допросил ответственного за безопасность в «Крокусе»

Следователи провели следственные действия с ответственным за пожарную безопасность здания "Крокус сити холла". Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Он был допрошен в рамках следственных действий в связи с терактом, во время которого террористы подожгли концертный зал. Допрос связан с мерами по обеспечению пожарной безопасности и системами противопожарной защиты, которые были установлены в "Крокус сити холле", - сказал собеседник агентства. Других подробностей он не привел.

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Ранее некоторые очевидцы утверждали, что в концертном зале после его поджога боевиками не сработали системы автоматического пожаротушения, дымоудаления, не включилось аварийное освещение. Бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, эти высказывания опроверг. В то же время председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал проверить состояние противопожарной безопасности на объекте, проанализировать работоспособность систем противопожарной защиты, а также были ли открыты двери запасных выходов в момент теракта. 25 марта на совещании у президента России он доложил, что 40 человек погибли от огнестрельных ранений, 2 - от сочетания огнестрельных и колото-резаных ран, 45 - в результате пожара. О причинах гибели других людей не сообщалось.