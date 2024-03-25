Первая бригада скорой медицинской помощи прибыла к подмосковному «Крокус Сити Холлу» через четыре минуты после поступления вызова.

Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

По данным ведомства, на месте теракта работали 69 бригад скорой помощи.

Отмечается, что медики прибыли на место теракта тогда, когда ещё были слышны звуки выстрелов. По данным Минздрава, это случилось через четыре минуты после вызова.

Читать новость полностью

Первые врачи, которые прибыли к месту теракта в «Крокусе» в Подмосковье, столкнулись с тем, что им приходилось в экстренном режиме распределять большое число пострадавших. Об этом рассказала фельдшер Олеса Машукова, ее слова передают «Известия».

По ее словам, один мужчина в шоковом состоянии после выхода из концертного зала рассказывал, как террористы расстреливали людей, которые находились рядом с ним. У пострадавшего были прострелены оба предплечья, рассказала фельдшер, предположив, что мужчина закрывался руками от летевших в него пуль.

«Лично у меня не было страха, я вообще не боялась. Нужно было бы пойти дальше — пошла бы дальше. Пошла бы внутрь, в "Крокус", помогала бы тем людям. Потому что понимаю, что людям нужна помощь, что они беззащитны. И в большой степени от нас зависит, выживут они или нет», — рассказала женщина.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей. Они вели огонь в холле и в самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области — им, по предварительным данным, было подготовлено «окно» для побега на границе с Украиной, рассказывал президент России Владимир Путин.

По последним данным, жертвами теракта стали 137 человек, еще 182 человека пострадали.

Анна Белоус, получившая огнестрельное ранение в бедро во время теракта в "Крокус Сити Холле", рассказала, как врачи оперативно оказали ей необходимую помощь.

Девушка пришла на концерт группы "Пикник" вместе с подругой. Они находились в холле, когда террористы открыли огонь. Анна получила сквозное пулевое ранение в правое бедро. Однако девушкам все же удалось сбежать.

Выйдя на улицу, они направились в сторону МКАД, где правоохранители остановили такси для пострадавшей. Водитель, в свою очередь, проложил маршрут до ближайшего медучреждения – онкологической больницы № 62. Там, по словам Анны, специалисты смогли в кратчайшие сроки предоставить ей помощь.

"Прибежал врач. Меня быстро осмотрели, забрали и привезли в отделение. И начали мной заниматься. Наверное, минут за 15, может даже меньше, собрался весь штат. Тут было три анестезиолога, куча медсестер, главный врач", – вспоминает она.

Уже после операции знакомые начали присылать Анне новости, в которых говорилось, что врачи якобы отказали ей в помощи. Девушка заявила, что все эти сообщения являются ложью.

В настоящее время пострадавшая чувствует себя хорошо и подчеркивает, что персонал больницы относится к ней, как к VIP-пациенту.

Читать новость полностью

Врач-хирург Красногорской больницы Карен Погосов рассказал журналистам, как медики справлялись с потоком пострадавших в день теракта в «Крокус Сити Холле». Его комментарий в Telegram опубликовали «Известия».

По словам хирурга, такой серьезный поток раненых больница принимала впервые. Однако врачи сделали все, что могли, отметил он. «Были тяжелейшие ранения, которые, если бы мы оказались не готовы, я вас уверяю, что число погибших оказалось бы гораздо больше», — заявил врач.

Погосов признался, что не впервые сталкивается с подобными пострадавшими — с 1992 по 2001 год он служил военным хирургом в Нагорном Карабахе.

По словам медика, только узнав о теракте, все медработники больницы добровольно вернулись, чтобы оказывать помощь пострадавшим.

«Удивление, лично для меня — удивление и восхищение — работой врачей, работой медсестер наших, санитарочек, которые добирались до больницы кто на такси, кто пешком, кто на велосипеде, как только услышали, что вот такое произошло, люди рванули в больницу, практически не спрашивая: надо, не надо», — рассказал Погосов.

Читать новость полностью

Большинство пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» поступали в больницу с огнестрельными ранениями и в тяжелом состоянии. Об этом рассказал главврач Боткинской больницы Алексей Шабунин.

Он отметил, что пули были «неправильной формы», из-за чего были задеты почти все органы получивших огнестрельные ранения людей.

«Большая часть пациентов поступили в тяжелом состоянии, их экстренно прооперировали... У пациентов фиксировали повреждения печени, селезенки, желудка, легких, позвоночника, таза», - заявил Алексей Шабунин.

Он также уточнил, что в Боткинскую больницу доставили 13 человек, почти все они были с огнестрельными ранениями, один - с ножевым. Двоих уже выписали.

«Троих перевели в коечные подразделения, девять человек находятся в тяжелом состоянии, четверо - в крайне тяжелом», - отметил Шабунин.

Главврач подчеркнул, что со всеми пациентами, с кем возможно, работают психологи. При поступлении в больницу люди жаловались на то, что им трудно дышать. Многие из них задавались вопросом, почему и за что это произошло.

Читать новость полностью

245 врачей и 239 фельдшеров и медсестер дополнительно привлекли для оказания медицинской помощи пострадавшим во время теракта в "Крокус сити холле". В медучреждениях оперативно развернули 390 коек для пациентов, сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья.

"В срочном порядке мы развернули 390 коек в семи больницах Подмосковья - в Красногорске, Химках, Одинцове, Долгопрудном, Лобне, Истре и Подольске, чтобы оказать медицинскую помощь всем, кому она может потребоваться. Кроме того, на работу дополнительно прибыли 245 врачей и 239 фельдшеров и медицинских сестер. Хочу отметить, что в основном наши медики прибывали на свои рабочие места не по вызову, а по зову сердца, увидев страшные новости происходящем в "Крокусе", - привели в тексте слова министра здравоохранения региона Алексея Сапанюка.

В пресс-службе добавили, что в медицинских организациях Московской области систематически проводятся учения и отработка действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Это позволило организовать слаженную работу всей медицинской службы области во время теракта в "Крокус сити холле".

Врачи за последние сутки выписали из больниц 16 пострадавших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом в понедельник, 25 марта, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— За последние сутки 16 пациентов были выписаны домой, — рассказала она.

По словам заммэра, в больницах по-прежнему остаются 76 человек, шесть их них 23 находятся в тяжелом состоянии, шестеро — в крайне тяжелом. Среди госпитализированных есть четыре ребенка, передает слова Раковой «Интерфакс».

Читать новость полностью