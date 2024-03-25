Врачи за сутки выписали 16 пострадавших при теракте в «Крокусе»

Врачи за последние сутки выписали из больниц 16 пострадавших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом в понедельник, 25 марта, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— За последние сутки 16 пациентов были выписаны домой, — рассказала она.

По словам заммэра, в больницах по-прежнему остаются 76 человек, шесть их них 23 находятся в тяжелом состоянии, шестеро — в крайне тяжелом. Среди госпитализированных есть четыре ребенка, передает слова Раковой «Интерфакс».

Вечером 22 марта около 20:00 неизвестные с автоматами и в камуфляжной форме ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и открыли стрельбу по людям. В результате нападения произошло два взрыва, число погибших достигло 137 человек. Последние подробности о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

24 марта в России был объявлен общенациональный день траура. Уже несколько дней люди несут к мемориалу цветы и мягкие игрушки, чтобы почтить память погибших. «Вечерняя Москва» поговорила с теми, кто приехал к месту трагедии.