В МЧС заявили о риске повторного затопления рудника «Пионер»
Золотопромышленный рудник в Амурской области, где под завалами находятся 13 шахтеров, может подвергнуться повторному затоплению. Об этом предупредил гендиректор ФГУП «Военизированная горноспасательная часть МЧС России» Николай Медведев, передает ТАСС.
«Сохраняется угроза повторного затопления горных выработок шахты», — сказал он.
По его словам, всё возможное делается для поиска шахтеров, заблокированных под землей с 18 марта.
Медведев рассказал, что спасатели устанавливают водоупорные перемычки и ведут мониторинг уровней воды. Продолжается бурение трех скважин, сегодня планируется начать бурить четвертую.
Роспотребнадзор: Заблокированные на руднике «Пионер» шахтеры могут пить грунтовую воду
18 марта на руднике «Пионер» в Амурской области обвалилась горная порода. Под завалами, на глубине 147 м, оказались 13 рабочих. Связи с ними нет.
В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Эксперты Роспотребнадзора утверждают, что шахтеров может спасти вода, имеющаяся под землей – она пригодна для питья.
Рудник «Пионер», где добывают золото, находится в Зейском районе Амурской области, в 450 км от Благовещенска. Шахта принадлежит АО «Покровский рудник».