В МЧС заявили о риске повторного затопления рудника «Пионер»

Золотопромышленный рудник в Амурской области, где под завалами находятся 13 шахтеров, может подвергнуться повторному затоплению. Об этом предупредил гендиректор ФГУП «Военизированная горноспасательная часть МЧС России» Николай Медведев, передает ТАСС.

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«Сохраняется угроза повторного затопления горных выработок шахты», — сказал он.

По его словам, всё возможное делается для поиска шахтеров, заблокированных под землей с 18 марта.

Медведев рассказал, что спасатели устанавливают водоупорные перемычки и ведут мониторинг уровней воды. Продолжается бурение трех скважин, сегодня планируется начать бурить четвертую.

Роспотребнадзор: Заблокированные на руднике «Пионер» шахтеры могут пить грунтовую воду

18 марта на руднике «Пионер» в Амурской области обвалилась горная порода. Под завалами, на глубине 147 м, оказались 13 рабочих. Связи с ними нет.

В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Эксперты Роспотребнадзора утверждают, что шахтеров может спасти вода, имеющаяся под землей – она пригодна для питья.

Рудник «Пионер», где добывают золото, находится в Зейском районе Амурской области, в 450 км от Благовещенска. Шахта принадлежит АО «Покровский рудник».