Заблокированные на руднике «Пионер» шахтеры могут пить грунтовую воду

Специалисты Роспотребнадзора Амурской области провели исследование воды, которая скапливается в обрушившейся шахте «Пионер», где уже пятые сутки заблокированы горняки. В ведомстве пришли к выводу, что вода пригодна для питья. Об этом сообщает сайт правительства Амурской области.

Проверку воды провели по поручению губернатора региона Василия Орлова.

«Анализ показал, что вода грунтовая, с превышенным содержанием минералов, но в экстремальных условиях она может использоваться для питья», — сказано в сообщении.

Сейчас на месте ЧП активно бурят три разведывательные скважины.

Первая пробурена на 191 метр из 262 необходимых, вторая – на 87 метров из 205, третья на 42 метра из 160.

Работы осложняют крепкие породы, которые периодически встречают бурильщики.

В ближайшее время будет запущена четвёртая буровая установка повышенной точности, ею необходимо пробурить 350 метров.

На место ЧП прибыл высокомощный насос из Новокузнецка. Его задействуют для окачивания воды из чаши карьера над заваленной шахтой».

На руднике «Пионер» в Амурской области уже 5 суток под завалами находятся 13 горняков. Связи с ними нет, неизвестно, живы ли они. В первые дни спасательной операции они отзывались на стук. Специалисты заявили, что в шахте есть кислород.