Теракт в «Крокус Сити Холл». Что известно к этому часу

Вечером 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом концерта группы «Пикник» произошла стрельба. Мы собрали все, что известно о теракте к этому моменту.

В СК РФ сообщили, что к «Крокус Сити Холлу» выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата.

В ГСУ СК России сообщили, что по факту теракта было возбудило уголовное дело.

Глава подмосковного Красногорска Дмитрий Волков заявил, что его город готов оказать всем пострадавшим при теракте необходимую помощь и поддержку. «Никого не оставим без внимания. Окажем всю необходимую помощь и поддержку», — заявил он.

Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко заявила, что государство поможет всем пострадавшим в ходе теракта. «Государство окажет всю возможную помощь и поддержку семьям погибших и пострадавших», — заявила она.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не видят признаков того, что к теракту в «Крокус Сити Холле» может быть причастна Украина. «На данный момент нет признаков того, что Украина или украинцы были вовлечены в вооруженное нападение», — заявил он во время брифинга для журналистов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала все мировое сообщество осудить теракт в «Крокус сити холл». «Все мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление!», — заявила она.

В ГУ МЧС сообщили, что для тушения пожара была задействована авиация. Специальный вертолет МЧС уже ведет сброс воды на горящее здание, еще два вертолета готовятся к вылету на место происшествия.

Очевидцы сообщили о том, что пожар в здании усилился.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил о том, что в медицинские учреждения начали поступать первые раненые в «Крокус Сити Холле». По его словам, глава Минздрава России Михаил Мурашко держит ситуацию на личном контроле. «Первые пострадавшие при теракте в здании "Крокус сити холл" в Москве начали поступать в медицинские учреждения <...> Оказание медицинской помощи пострадавшим взял на личный контроль министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко», — сообщил он.