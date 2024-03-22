Теракт в «Крокус Сити Холл». Что известно к этому часу
Вечером 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом концерта группы «Пикник» произошла стрельба. Мы собрали все, что известно о теракте к этому моменту.
- В СК РФ сообщили, что к «Крокус Сити Холлу» выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата.
- В ГСУ СК России сообщили, что по факту теракта было возбудило уголовное дело.
- Глава подмосковного Красногорска Дмитрий Волков заявил, что его город готов оказать всем пострадавшим при теракте необходимую помощь и поддержку. «Никого не оставим без внимания. Окажем всю необходимую помощь и поддержку», — заявил он.
- Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко заявила, что государство поможет всем пострадавшим в ходе теракта. «Государство окажет всю возможную помощь и поддержку семьям погибших и пострадавших», — заявила она.
- Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не видят признаков того, что к теракту в «Крокус Сити Холле» может быть причастна Украина. «На данный момент нет признаков того, что Украина или украинцы были вовлечены в вооруженное нападение», — заявил он во время брифинга для журналистов.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала все мировое сообщество осудить теракт в «Крокус сити холл». «Все мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление!», — заявила она.
- В ГУ МЧС сообщили, что для тушения пожара была задействована авиация. Специальный вертолет МЧС уже ведет сброс воды на горящее здание, еще два вертолета готовятся к вылету на место происшествия.
- Очевидцы сообщили о том, что пожар в здании усилился.
- Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил о том, что в медицинские учреждения начали поступать первые раненые в «Крокус Сити Холле». По его словам, глава Минздрава России Михаил Мурашко держит ситуацию на личном контроле. «Первые пострадавшие при теракте в здании "Крокус сити холл" в Москве начали поступать в медицинские учреждения <...> Оказание медицинской помощи пострадавшим взял на личный контроль министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко», — сообщил он.
- Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в эти выходные все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия в Москве будут отменены. «Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере», — сообщил он.
- СОБР начал штурм здания. В сети появилось видео, на которое попал момент начала операции — на нем можно увидеть, как спецназ заходит в здание.
- Очевидцы на месте событий сообщают, что внутри горящего здания еще остаются люди — некоторых из них видно в окнах.
- В ЦОС ФСБ России заявили, что соответствующие силовые ведомства предпринимают все необходимые в подобной ситуации меры.
- Теракт прокомментировали в ООН. Представители организации сообщили, что ООН опечалена происходящим и пытается получить дополнительную информацию.
- Руководство аэропорта Внуково принято решение усилить меры безопасности. «В частности, усилен контроль входных групп и периметра аэропорта. Служба авиационной безопасности аэропорта Внуково совместно с правоохранительными органами в усиленном режиме проводят досмотровые мероприятия при входе и выходе в и из аэровокзального комплекса, а также под усиленным контролем прилегающие территории аэропорта Внуково»
- На теракт уже последовала международная реакция. В Белом доме выразили свои соболезнования в связи с произошедшим. В российском также МИД сообщили, что в Москву поступает множество звонков из разных стран и простых граждан — все они хотят выразить свои соболезнования. В самом же российском ведомстве произошедшее назвали «кровавым терактом».
- В МЧС присвоили пожару повышенный ранг сложности. Из здания были эвакуированы уже порядка 100 человек — спасатели снимают людей прямо с крыши концертного зала.
- В результате теракта движение на МКАД в районе происшествия затруднено, однако станция метро «Мякинино» работает в штатном режиме.
- В связи с терактом власти Подольска приняли решение об отмене массовых мероприятий.
- Согласно предварительным данным, огонь открыли неизвестные люди с автоматическим оружием. Очевидцы сообщают, что стрельба велась как в холле, так и в самом концертном зале, пока люди ожидали начала выступления.
- На месте есть пострадавшие среди посетителей и работников «Крокус Сити Холла». В сети появились видео, снятые очевидцами теракта — на этих кадрах можно увидеть множество тел и кровь. При этом музыканты из группы «Пикник» не пострадали. Сообщается, что спасатели начали эвакуацию здания.
- Через какое-то время после начала стрельбы в здании «Крокус Сити Холла» начался пожар. На кадрах с места происшествия видно, что из концертного зала идет густой черный дым, часть здания охвачено огнем. Также появилась информация о взрыве.
- К зданию были отправлены московские бригады СОБР, ОМОН, и пожарные. Сообщается об отправке 30 областных и 20 столичных бригад скорой помощи. Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о создании оперативного штаба.
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