Список важных телефонных номеров
Российские ведомства опубликовали список важных телефонных номеров, на которые могут позвонить все, кому нужна помощь на фоне трагедии.
📞 «Горячая линия» Министерства здравоохранения Московской области
+7(498)602-03-01,
+7(498)602-03-03
📞Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за сутки:
+7(495)621-43-31
📞 Поиск пострадавшего по больницам Москвы
+7(495)624-31-52
📞 Бюро регистрации несчастных случаев Московского региона
+7(495)688-22-52
📞 Единый телефон доверия МЧС России
+7(495)400-99-99,
+7(495)983-79-01
📞 «Горячая линия» центра экстренной психологической помощи МЧС России
+7(495)989-50-50 (круглосуточно)
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