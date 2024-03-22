Российские ведомства опубликовали список важных телефонных номеров, на которые могут позвонить все, кому нужна помощь на фоне трагедии.

📞 «Горячая линия» Министерства здравоохранения Московской области

+7(498)602-03-01,

+7(498)602-03-03

📞Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за сутки:

+7(495)621-43-31

📞 Поиск пострадавшего по больницам Москвы

+7(495)624-31-52

📞 Бюро регистрации несчастных случаев Московского региона

+7(495)688-22-52

📞 Единый телефон доверия МЧС России

+7(495)400-99-99,

+7(495)983-79-01

📞 «Горячая линия» центра экстренной психологической помощи МЧС России

+7(495)989-50-50 (круглосуточно)