Собянин: Москва окажет всю необходимую помощь пострадавшим в Крокус-Сити

Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на произошедшее в «Крокус Сити Холле», назвав случившееся «ужасной трагедией». Соответствующий пост появился у него в Telegram-канале.

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«Сегодня в ТЦ "Крокус-Сити" произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося», — написал Собянин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что выехал на место инцидента в «Крокус Сити Холл».

Вечером 22 марта неизвестные открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» во время концерта группы «Пикник». Позже в здании вспыхнул огонь и прогремел взрыв. Есть погибшие и пострадавшие. В настоящее время продолжается эвакуации людей из здания. На место были направлены СОБР, ОМОН, пожарные и свыше 50 бригад скорой помощи.