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Губернатор Подмосковья Воробьев выехал на место инцидента в «Крокус Сити Холл»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выехал на место инцидента в «Крокус Сити Холл», где произошла стрельба, за которой последовал пожар и взрыв. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.

Губернатор Подмосковья Воробьев выехал на место инцидента в «Крокус Сити Холл»
© РИА Новости
«Выехал на место. Создан оперативный штаб. Все подробности позже», — написал Воробьев.

Ранее сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» во время концерта группы «Пикник». Позже в здании вспыхнул огонь и прогремел взрыв. По предварительным данным, по меньшей мере погибло 12 человек и 35 получили ранения. В настоящее время продолжается эвакуации людей из здания.

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