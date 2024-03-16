Ушедшего в МФЦ пенсионера нашли в Белоруссии

В Москве 89-летний пенсионер сказал сыну, что идёт в МФЦ и пропал на несколько дней. Нашёлся мужчина в Белоруссии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Пенсионер Аркадий Иванович 12 марта сказал своему сыну Константину, что пошёл по делам в МФЦ. Вечером он не вернулся из центра, его телефон был отключен, а сам он исчез. Сын поехал в квартиру пенсионера на Новоясеневском проспекте и обнаружил, что дома нет некоторых вещей, а также российского и заграничного паспортов.

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После этого выяснилось, что пенсионер решил съездить отдохнуть в Белоруссию. Это происходит не впервые: в прошлый раз он сказал сыну, что поедет в Казань, а сам полетел отдыхать в Дубай.

Ранее пенсионер исчез из подмосковной квартиры, отставив включенными компьютер и мультиварку.