Стало известно о состоянии пострадавших из-за крушения Ми-8 на Колыме

Два человека после крушения вертолета Ми-8 на Колыме находятся в тяжелом состоянии. Подробности о получивших травмы раскрыл представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

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«По предварительным данным: на борту воздушного судна (ВС), выполнявшего рейс от прииска Кварцевый в Омсукчан, находились 20 человек», — уточнил сотрудник ведомства.

Он добавил, что к месту крушения вертолета выехал спецтранспорт. Пока затруднительно эвакуировать людей с места ЧП на поисково-спасательном вертолете из-за сложных метеоусловий в регионе.

Вертолет Ми-8 с вахтовиками разбился в Магаданской области 14 марта. Всего на борту находилось 20 человек, одного человека спасти не удалось. Предварительно, причиной аварии вертолета Ми-8 на Колыме могла стать неисправность двигателя.