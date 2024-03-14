Столкнувшему девушку под поезд в метро Москвы предъявили обвинение

СК РФ предъявил обвинение в покушении на убийство мужчине, который столкнул знакомую девушку под поезд в московском метро. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК.

Инцидент произошел в среду, 13 марта, на станции «Войковская».

В пресс-службе отметили, что в ходе допроса обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Он пояснил, что совершил преступление по причине разрыва с потерпевшей романтических отношений.

В СК уточнили, что против 39-летнего нападавшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что стражи порядка доставили в отдел полиции подозреваемого в покушении на убийство.

Мужчина столкнул знакомую под поезд в московском метро

По ее словам, мужчина скинул возлюбленную с платформы перед приближающимся поездом. Вместе с тем, машинист успел применить экстренное торможение, девушка не пострадала.