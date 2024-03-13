Вооруженные люди захватили сухогруз у побережья Сомали

Фирма морской безопасности Ambrey сообщила, что около 20 неизвестных с оружием захватили грузовой корабль у побережья Сомали. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что сухогруз под флагом Бангладеша держал курс в Объединенные Арабские Эмираты. Когда судно находилось в 600 милях от столицы Сомали, на его борт высадились неизвестные.

Согласно имеющейся информации, экипаж корабля не пострадал, так как находящиеся на борту вовремя заперлись в каютах. При этом текущее местонахождение судна остается неясным — источник сообщает, что касательно расположения корабля «поступают противоречивые данные».

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