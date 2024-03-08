Хуситы атаковали судно вблизи йеменского Адена

Боевики движения «Ансар Алла» (хуситы) атаковали судно в 50 морских милях (92,6 км) к юго-востоку от йеменского порта Аден, рассказали в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO). Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, инцидент произошел в пятницу, 8 марта.

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 50 морских милях к юго-востоку от Адена, Йемен. Власти ведут расследование», — пояснили в управлении.

Журналисты пояснили, что инцидент классифицируется как атака.

В UKMTO рекомендовали судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать ведомству о любой подозрительной активности.

Напомним, что боевики йеменского движения начали атаки на корабли Израиля, а в дальнейшем — США и Великобритании на фоне ввода подразделений ЦАХАЛ в сектор Газа. Руководство «Ансар Алла» заявило, что прекратит атаки после вывода израильских войск из анклава и выполнения ряда других условий.