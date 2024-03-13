Линия газоснабжения повреждена после падения БПЛА в Белгородской области

В ночь на 13 марта Губкинский городской округ Белгородской области подвергся атаке украинских войск с помощью трех беспилотников самолетного типа.

В результате падения одного из них в частном секторе села Богословка была повреждена линия газоснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Второй дрон упал вне населенного пункта также в районе этого села.

В данный момент оперативные службы ведут поиски его обломков. Еще один БПЛА врезался в дерево в городе Губкин, в частном секторе. В результате произошедшего зафиксированы различные повреждения в двух домах: были выбиты окна и посечены фасады. Гладков подчеркнул, что во всех трех случаях никто не пострадал.

На местах работают оперативные и аварийные службы. Подомовой обход продолжат в светлое время суток. Губернатор Курской области Роман Старовойт тем временем также сообщил об уничтожении трех украинских беспилотников в Курском районе. Какие-либо подробности он не привел. Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что десять мирных жителей получили ранения из-за обстрелов Белгородской области 12 марта, шесть из них находятся в больницах.

При обстреле Шебекина в Белгородской области ранен сотрудник промпредприятия

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавил он.

В ночь на 12 марта над территорией РФ перехватили и уничтожили около 25 украинских БПЛА самолетного типа. В частности, над Курской областью были сбиты 11 воздушных целей, а над Белгородской – 7.