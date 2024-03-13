При обстреле Шебекина в Белгородской области ранен сотрудник промпредприятия

Сотрудник промышленного предприятия пострадал при обстреле города Шебекино в Белгородской области со стороны вооруженных сил Украины в среду утром. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, мужчина получил контузию и ссадины. Он госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода.

Гладков уточнил, что Шебекино подвергся обстрелу дважды. При повторном ударе ВСУ по городу никто не пострадал, однако выбиты окна в многоквартирном доме, есть задымление в боксе на территории промышленного предприятия и повреждена линия электропередачи. Временно без света остаются абоненты города Шебекино, села Новая Таволжанка и поселка Маслова Пристань. Аварийные бригады уже работают на местах.