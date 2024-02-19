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В Омской области загорелся деревянный храм, который строили более 10 лет

В поселке Марьяновка в Омской области загорелся деревянный храм «Во имя Рождества Пресвятой Богородицы». Об этом сообщает РЕН ТВ.

В Омской области загорелся деревянный храм, который строили более 10 лет
© РИА Новости

Причина возгорания на данный момент неизвестна. Информация о пострадавших также пока не поступала. Кроме того, в сеть попали видео с места событий. На опубликованных кадрах можно увидеть, что храм полностью объят огнем, его купол и крыша частично обрушились.

Отмечается, что храм строили на деньги, собранные с прихожан. При этом на постройку здания ушло более 10 лет, но его так и не успели ввести в эксплуатацию.

Ранее в Крыму локализовали пожар, охвативший четыре двухэтажных жилых дома.

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