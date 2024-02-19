В Крыму локализовали пожар, охвативший четыре двухэтажных дома

В Крыму локализовали пожар, охвативший четыре двухэтажных жилых дома
В Крыму спасателям удалось локализовать на площади 600 квадратных метров пожар, охвативший четыре частных двухэтажных жилых дома в поселке Кипарисное под Алуштой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.
По данным спасателей, сигнал о пожаре поступил в Центр управления кризисных ситуаций в 14.10. Очаг возник на улице Алушитнской,31. Начавшись с одного дома, возгорание быстро охватило соседнее строение, а затем еще два дома. Ситуация осложнялась плотной застройкой южнобережного села и сильным ветром. Возникла угроза разрастания стихийного бедствия.
С огнем боролись 46 спасателей и 18 единиц техники. Пожарные установили защиту, чтобы не допустить распространения огня на другие дома. К счастью, никто из людей не пострадал. К 15.26 удалось локализовать горение. Сейчас спасатели продолжают проливать очаг, чтобы исключить новое возгорание под воздействием ветра.