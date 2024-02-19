В Крыму локализовали пожар, охвативший четыре двухэтажных дома

В Крыму спасателям удалось локализовать на площади 600 квадратных метров пожар, охвативший четыре частных двухэтажных жилых дома в поселке Кипарисное под Алуштой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

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По данным спасателей, сигнал о пожаре поступил в Центр управления кризисных ситуаций в 14.10. Очаг возник на улице Алушитнской,31. Начавшись с одного дома, возгорание быстро охватило соседнее строение, а затем еще два дома. Ситуация осложнялась плотной застройкой южнобережного села и сильным ветром. Возникла угроза разрастания стихийного бедствия.