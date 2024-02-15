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Последствия обстрела Белгорода: фото

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Торговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгород
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Торговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгород 
© РИА Новости
Жилой дом, поврежденный в результате обстрела города со стороны ВСУ
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Жилой дом, поврежденный в результате обстрела города со стороны ВСУ 
© ТАСС
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© РИА Новости
Торговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду
4/11
Торговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду 
© РИА Новости

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Автомобиль, поврежденный в результате обстрела города со стороны ВСУ
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Автомобиль, поврежденный в результате обстрела города со стороны ВСУ 
© ТАСС
Последствия обстрела Белгорода
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Последствия обстрела Белгорода 
© РИА Новости
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (слева) на месте обстрела со стороны ВСУ
7/11
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (слева) на месте обстрела со стороны ВСУ 
© ТАСС
Торговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду
8/11
Торговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду 
© РИА Новости
Спасательные службы у здания, поврежденного в результате обстрела города со стороны ВСУ
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Спасательные службы у здания, поврежденного в результате обстрела города со стороны ВСУ 
© ТАСС

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Спасательные службы у здания, поврежденного в результате обстрела города со стороны ВСУ
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Спасательные службы у здания, поврежденного в результате обстрела города со стороны ВСУ 
© ТАСС
Частный дом, поврежденный в результате обстрела города со стороны ВСУ
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Частный дом, поврежденный в результате обстрела города со стороны ВСУ 
© ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) днем 15 февраля обстреляли гражданские объекты в Белгороде. Российским средствам ПВО удалось перехватить и уничтожить 14 снарядов.

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород погибли шесть человек, еще 17 получили ранения. Об этом ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

В Белгород по поручению Михаила Мурашко направлена бригада специалистов федеральных центров.

Кадры из Белгорода - в галерее "Рамблера".

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Михаил Мурашко
Алексей Кузнецов
Белгород
Украина
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