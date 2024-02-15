Последствия обстрела Белгорода: фото
Вооруженные силы Украины (ВСУ) днем 15 февраля обстреляли гражданские объекты в Белгороде. Российским средствам ПВО удалось перехватить и уничтожить 14 снарядов.
В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород погибли шесть человек, еще 17 получили ранения. Об этом ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
В Белгород по поручению Михаила Мурашко направлена бригада специалистов федеральных центров.
Кадры из Белгорода - в галерее "Рамблера".
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