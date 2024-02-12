$90.89-0.3797.94-0.42
Войти в почту

ФСБ провела обыски в Росавиации по делу о незаконной продаже 59 самолетов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела обыски в Росавиации по уголовному делу о незаконном выводе из-под российской юрисдикции почти 60 самолетов и вертолетов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники.

В Росавиации прошли обыски из-за вывоза бортов за рубеж
© ЦОС ФСБ РФ

По данным издания, начиная с марта 2022 года десятки бортов были проданы в том числе в недружественные страны, после чего три вертолета принимали участие в боевых действиях на стороне Украины, а самолеты Ил-76 доставляли грузы с выключенными ответчиками, дабы скрыть их маршруты, указал источник, близкий к силовым структурам. Именно эти факты, как утверждает издание, и привели к отставке в сентябре 2023 года Александра Нерадько, возглавлявшего Росавиацию в течение 14 лет.

Отмечается, что ФСБ возбудила два уголовных дела — о халатности и превышении должностных полномочий — в отношении сразу нескольких сотрудников Федерального агентства воздушного транспорта.

Сотрудник Apple украл секретную информацию и получил тюремный срок

Происшествия
Александр Нерадько
ФСБ
Росавиация
Apple
Горячая новость
Безопасность
Громкие уголовные дела
1
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости