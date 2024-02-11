Сотрудник Apple украл секретную информацию и получил тюремный срок

Бывший инженер Apple будет отбывать срок в тюрьме после того, как признал себя виновным в краже коммерческой тайны, связанной с технологией беспилотных автомобилей компании, также известной как Project Titan. Об этом сообщает издание HypeBeast.

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Сяолан Чжан впервые был обвинен ФБР в 2018 году. Он работал над Project Titan, но в какой-то момент взял отпуск по уходу за ребенком. Когда отпуск подошел к концу, Чжан сказал Apple, что не вернется, и вместо этого начал новую работу в китайском стартапе по производству беспилотных автомобилей.

Apple провела собственное расследование ухода Чжана, что также означало проверку активности на его рабочих устройствах. Выяснилось, что сотрудник украл несколько копий файлов, над которыми он работал на протяжении всего своего пребывания в Apple, включая чертеж беспилотного автомобиля.