В Японии на АЭС "Цуруга" зафиксирован дым

Как сообщает полиция и пожарная охрана, пострадавших в результате инцидента нет. Известно, что в этом блоке с 2017 проводятся работы по демонтажу реактора.

До этого сообщалось, что более 5 тонн радиоактивной воды утекло из оборудования по очистке на АЭС "Фукусима-1" в Японии. По данным газеты Asahi, концентрация радиоактивных веществ в воде превышена более чем в 14 млн раз — она составляет 22 млрд беккерелей при норме в 1,5 тыс. Утечку обнаружил один из сотрудников станции, его госпитализировали. При этом в компании заверили, что ситуация не опасна.