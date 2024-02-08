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В Японии на АЭС "Цуруга" зафиксирован дым

В Японии утром на АЭС "Цуруга" зафиксировано появление дыма. Об этом сообщает телеканал NHK. Дым заметили около турбинного отсека. ЧП произошло на первом энергоблоке.

В Японии на АЭС "Цуруга" зафиксирован дым
© Kyodo/Reuters

Как сообщает полиция и пожарная охрана, пострадавших в результате инцидента нет. Известно, что в этом блоке с 2017 проводятся работы по демонтажу реактора.

До этого сообщалось, что более 5 тонн радиоактивной воды утекло из оборудования по очистке на АЭС "Фукусима-1" в Японии. По данным газеты Asahi, концентрация радиоактивных веществ в воде превышена более чем в 14 млн раз — она составляет 22 млрд беккерелей при норме в 1,5 тыс. Утечку обнаружил один из сотрудников станции, его госпитализировали. При этом в компании заверили, что ситуация не опасна.

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