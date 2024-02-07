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Гендиректор МАГАТЭ приехал на Запорожскую АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетил Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщает РИА Новости.

Гендиректор МАГАТЭ приехал на Запорожскую АЭС
© РИА Новости

Отмечается, что Гросси прибыл на территорию ЗАЭС в сопровождении сотрудников МАГАТЭ и представителей Минобороны Российской Федерации.

До этого Гросси приехал за линию соприкосновения в Запорожской области.

6 февраля в МАГАТЭ анонсировали визит Гросси на Запорожскую АЭС, целью которого является содействие обеспечению защиты станции и предотвращению радиологической аварии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что личная встреча президента России Владимира Путина с гендиректором Международного агентства по атомной энергии не запланирована и ее нет в графике главы государства на ближайшие дни. При этом представитель Кремля не уточнил, готов ли Гросси к встрече с кем-либо еще из представителей России.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе, находится на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области.

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