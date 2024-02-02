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Сотни пострадавших: последствия взрыва газа в Найроби

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Взрыв и пожар на предприятии по заправке газом в Найроби
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Взрыв и пожар на предприятии по заправке газом в Найроби 
© EPA/TACC
Пожарные расчеты работают на месте взрыв газа в Найроби
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Пожарные расчеты работают на месте взрыв газа в Найроби 
© EPA/TACC
В больницы с места происшествия госпитализированы 271 пострадавший
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В больницы с места происшествия госпитализированы 271 пострадавший 
© EPA/TACC
Как минимум два человека погибли во время взрыва и пожара на предприятии по заправке газом в Найроби
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Как минимум два человека погибли во время взрыва и пожара на предприятии по заправке газом в Найроби 
© EPA/TACC

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Последствия взрыва и пожар на предприятии по заправке газом в Найроби
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Последствия взрыва и пожар на предприятии по заправке газом в Найроби 
© EPA/TACC
Последствия взрыва и пожар на предприятии по заправке газом в Найроби
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Последствия взрыва и пожар на предприятии по заправке газом в Найроби 
© EPA/TACC
Последствия взрыва на предприятии по заправке газом в Найроби
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Последствия взрыва на предприятии по заправке газом в Найроби 
© EPA/TACC
Последствия взрыва на предприятии по заправке газом в Найроби
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Последствия взрыва на предприятии по заправке газом в Найроби 
© EPA/TACC
Последствия взрыва на предприятии по заправке газом в Найроби
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Последствия взрыва на предприятии по заправке газом в Найроби 
© EPA/TACC

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Сгоревшие автомобили после взрыва и пожара на предприятии по заправке газом в Найроби
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Сгоревшие автомобили после взрыва и пожара на предприятии по заправке газом в Найроби 
© EPA/TACC

В столице Кении Найроби в результате взрыва газа пострадали несколько сотен человек, два человека погибли. Об этом сообщает Газета.Ru.

Пожар на предприятии по заправке газом в районе Эмбакаси начался в ночь на 2 февраля. После взрыва автоцистерны пламя перекинулось на склады и дома, в которых на тот момент находились люди. В больницы с места происшествия госпитализированы 271 пострадавший.

О гибели двух человек — одного взрослого и одного несовершеннолетнего — сообщил прокурор Эмбакаси Уэсли Кимето. При этом власти предупредили, что число жертв может возрасти.

Кадры с места происшествия — в галерее «Рамблера».

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