Сотни пострадавших: последствия взрыва газа в Найроби

В столице Кении Найроби в результате взрыва газа пострадали несколько сотен человек, два человека погибли. Об этом сообщает Газета.Ru.

Пожар на предприятии по заправке газом в районе Эмбакаси начался в ночь на 2 февраля. После взрыва автоцистерны пламя перекинулось на склады и дома, в которых на тот момент находились люди. В больницы с места происшествия госпитализированы 271 пострадавший.

О гибели двух человек — одного взрослого и одного несовершеннолетнего — сообщил прокурор Эмбакаси Уэсли Кимето. При этом власти предупредили, что число жертв может возрасти.