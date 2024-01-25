Самолёт «Азимута» вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам

Самолёт авиакомпании «Азимут» Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Уфы в Омск, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам.
Об этом заявили в пресс-службе авиаузла, передаёт РИА Новости.
«Рейс авиакомпании «Азимут», вылетевший из Уфы в Омск, решением экипажа вернулся на аэродром вылета по технической причине», — говорится в сообщении.
Ранее самолёт Як-42 выкатился за пределы ВПП в аэропорту Архангельска.
Также самолёт выкатился за пределы взлётной полосы в аэропорту Норильска.
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