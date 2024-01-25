Летящий из Уфы самолет подал сигнал бедствия

Рейс, выполняющий маршрут Уфа — Омск, подал сигнал бедствия (чрезвычайной ситуации — ЧС) во время полета. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar, позволяющий отслеживать передвижения самолетов на карте в режиме реального времени.

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Цвет иконки самолета на интерактивной карте изменился на красный, рейс выписывает круги в небе неподалеку от Уфы. В настоящее время подробности инцидента уточняются.