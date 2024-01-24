В пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве заявили, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении с ножом на полицейского. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе уточнили, что в ближайшее время подозреваемого доставят в отделение Следственного комитета (СК), где он будет допрошен.

«Задержан подозреваемый в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу», — сказано в сообщении Следственного комитета.