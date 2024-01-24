На западе Москвы ранили ножом полицейского

Неизвестный на западе Москвы ранил ножом полицейского
В столичном районе Кунцево неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудника полиции. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.
«По данным следствия, 24 января 2024 года мужчина, находясь на ул. Бобруйская, нанес сотруднику полиции один удар предметом, похожим на нож. С места происшествия фигурант скрылся, сотрудник полиции доставлен в столичную больницу, где ему оказывают медицинскую помощь», – сказала собеседница агентства.
Она добавила что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Следователи осмотрели место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся мероприятия по розыску нападавшего.