На западе Москвы ранили ножом полицейского

«По данным следствия, 24 января 2024 года мужчина, находясь на ул. Бобруйская, нанес сотруднику полиции один удар предметом, похожим на нож. С места происшествия фигурант скрылся, сотрудник полиции доставлен в столичную больницу, где ему оказывают медицинскую помощь», – сказала собеседница агентства.