Мощный взрыв произошел в столице Монголии Улан-Баторе
У крупного рынка Дунжингарав в Улан-Баторе произошел взрыв грузовика с 60 тоннами газа, начался пожар. Об этом пишет RT в своем Telegram-канале.
На месте работают пожарные, скорая помощь и сотрудники полиции. Местные жители утверждают, что после взрыва грузовика пламя стремительно охватило соседние жилые дома и стоящие рядом автомобили. Живущим неподалеку людям советуют эвакуироваться, чтобы не дышать продуктами горения.
Местные издания, на которые ссылается RT, сообщают о 24 погибших. Пока эта информация официально не подтверждена.
По предварительной версии, причиной аварии стала скользкая дорога.
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