Мощный взрыв произошел в столице Монголии Улан-Баторе

У крупного рынка Дунжингарав в Улан-Баторе произошел взрыв грузовика с 60 тоннами газа, начался пожар. Об этом пишет RT в своем Telegram-канале.

На месте работают пожарные, скорая помощь и сотрудники полиции. Местные жители утверждают, что после взрыва грузовика пламя стремительно охватило соседние жилые дома и стоящие рядом автомобили. Живущим неподалеку людям советуют эвакуироваться, чтобы не дышать продуктами горения.

Местные издания, на которые ссылается RT, сообщают о 24 погибших. Пока эта информация официально не подтверждена.