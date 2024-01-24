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Мощный взрыв произошел в столице Монголии Улан-Баторе

У крупного рынка Дунжингарав в Улан-Баторе произошел взрыв грузовика с 60 тоннами газа, начался пожар. Об этом пишет RT в своем Telegram-канале.

На месте работают пожарные, скорая помощь и сотрудники полиции. Местные жители утверждают, что после взрыва грузовика пламя стремительно охватило соседние жилые дома и стоящие рядом автомобили. Живущим неподалеку людям советуют эвакуироваться, чтобы не дышать продуктами горения.

Местные издания, на которые ссылается RT, сообщают о 24 погибших. Пока эта информация официально не подтверждена.

По предварительной версии, причиной аварии стала скользкая дорога.

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