Раскрыта причина выживания пилотов разбившегося Falcon 10

Пилоты Falcon 10, разбившегося в Афганистане, выжили благодаря тому, что перед крушением подняли нос самолета. Причину, посему выжили летчики, раскрыли авиаэксперты в беседе с Telegram-каналом Shot.

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Эксперты уточнили, что после отказа второго двигателя бизнес-джет мог находиться в воздухе около 20-25 минут и пролететь приблизительно 150 километров. Однако пилоты, запросив посадку в международном аэропорту Таджикистана Куляб, все равно пытались найти в горах подходящую для приземления поверхность.

По данным источника, перед крушением пилоты задрали носовую часть самолета на 15-20 градусов, чтобы смягчить удар, который в итоге пришелся на середину фюзеляжа и пассажирский салон. Если бы они не сделали этого, Falcon 10 врезался бы носом в землю, в результате чего все находившиеся на борту пассажиры лишились бы жизни, добавили авиаэксперты.