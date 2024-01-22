Адвокат Блиновской прокомментировала решение суда

«Как просто человек я считаю, что женщина сидеть в тюрьме не должна до приговора суда. Такая суровая мера избирается в исключительных случаях. Я для нее оснований в настоящем случае не вижу. Мы ехали сегодня на допрос. Приехали на допрос совершенно спокойно, готовились к этому допросу, нам предъявили обвинение и привезли в суд. Как только мне стало понятно, что этот вопрос будет рассматриваться, мы позвонили Алексею и попросили его привезти вещи, потому что исход был непонятен», — рассказала она.